Возле резиденции Лукашенко на авто внезапно упал трос и прорезал его насквозь

На минской улице Орловской, совсем рядом с Дворцом Независимости, произошел необычный дорожный инцидент с электромобилем Geely E8. Вечером в воскресенье его владелец спокойно двигался в сторону проспекта Победителей, когда вдруг произошел сильный удар, послышался скрежет и из-под машины полетели искры. Оказалось, что машина зацепила и намотала на себя металлический трос, будто рыба попала на блесну, пишет «Онлайнер».

О происшествии рассказал читатель «Онлайнера» Алексей, который в тот момент был за рулем. Он говорит, что ехал с тестем со скоростью около 60 км/ч, а трос появился буквально из ниоткуда. Мужчина так и не понял, то ли он упал сверху, то ли уже лежал на дороге и наматывался на колесо.

Все произошло за считанные секунды: машина резко остановилась, причем в конце торможения ее фактически задержал сам трос. Сзади ехала Tesla, видеорегистратор которой зафиксировал момент происшествия — на кадрах видны даже искры.

Алексей признается, что был в шоке и прежде всего подумал о том, чтобы как можно скорее покинуть электромобиль, боясь возгорания или взрыва. Большой удачей он считает то, что в них никто не врезался, хотя ситуация на дороге тогда была очень напряженная.

Постепенно стало понятно, что могло произойти. На встречной полосе отъезжал от остановки троллейбус, и в этот момент на контактной сети возникла вспышка. Вероятно, оборвался трос, который служит растяжкой между линиями над разными сторонами улицы. Этот трос и зацепил Geely. По словам Алексея, сверху еще какое-то время искрило, а ситуация выглядела очень опасной.

В итоге трос не выдержал веса машины и порвался, но успел повредить переднюю часть авто примерно на 25 сантиметров. Водитель вызвал ГАИ, однако отмечает, что в стрессовой ситуации ему задавали много формальных вопросов, что только усиливало напряжение. Позже приехали коммунальные службы, но, по словам Алексея, они отреагировали равнодушно, сказав, что «со всеми бывает». Это еще больше его возмутило.

Коммунальщики начали снимать с троса разные элементы, что-то отрезали, снимали пружины. ГАИ оформила происшествие как ДТП без виновных и выдала справку для страховой. Потом все уехали, а машина осталась с тросом, который зацепился за подвеску. Только с помощью друзей, домкрата и снятого колеса удалось освободить авто и эвакуировать его.

У Алексея есть каско, поэтому теперь он ждет решения страховой. Машина новая, 2025 года выпуска, с небольшим пробегом, но уже известно, что есть проблемы с запчастями. Помимо очевидных повреждений, пострадали фара и стеклянная крыша. Водитель не исключает, что стоимость ремонта может оказаться сопоставимой со стоимостью самого автомобиля.

Несмотря на все, Алексей отмечает, что главное — все остались живы. Он подчеркивает, что скорость была относительно небольшая, потому как движение на этой улице часто бывает гораздо более интенсивным. Но сам факт, что подобная ситуация в принципе возможна, он называет шокирующим.

