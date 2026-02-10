Между Россией и Азербайджаном снова искрит 10.02.2026, 18:35

Новый виток напряженности начался в январе.

Наметившееся в октябре 2025 года сближение между Россией и Азербайджаном оказалось недолгим. Отношения двух стран снова обостряются. Поводом стал резкий разворот Москвы в расследовании катастрофы азербайджанского пассажирского самолета, сбитого российскими военными в конце 2024 года. Тогда Путин в Душанбе выразил соболезнования, признал вину и пообещал полное сотрудничество со следствием, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Однако в конце декабря Баку заявил, что российские следователи закрыли уголовное дело. Кремль, в свою очередь, намекнул на участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в предстоящем саммите, но азербайджанская сторона быстро дала понять, что он не приедет.

Новый виток напряженности начался в январе, когда в СМИ появились данные расследования Следственного комитета РФ. В отчете исчезли упоминания о работе ПВО, украинских дронах, осколках и ракетном ударе — все было списано на плохую погоду и неудачные попытки посадки. Эти выводы противоречат заявлениям Путина в Душанбе.

Баку обвинил Москву в попытке уйти от ответственности. Азербайджанские НПО направили открытое письмо российскому послу, назвав закрытие дела неприемлемым. В азербайджанских СМИ это расценили как очередное доказательство кризиса в отношениях.

Глубинная причина конфликта — борьба за влияние в Южном Кавказе. Россия стремится сохранить доминирование, тогда как Азербайджан, Турция и Запад увеличивают свое присутствие. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению 9 февраля стал прямым вызовом Кремлю.

На фоне войны в Украине влияние Москвы в регионе ослабевает, Армения ищет новых союзников, с Грузией сохраняется напряженность, а Турция усиливает влияние.

