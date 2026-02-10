18 мая 2026, понедельник, 23:28
Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге

  • 10.02.2026, 23:17
В финале они обыграли американцев.

Шведы Изабелла и Расмус Врано стали олимпийскими чемпионами по керлингу в миксте.

В финале они обыграли американцев Кори Тисс и Кори Дропкина со счетом 6:5.

Впервые в этом виде олимпийскими чемпионами стали брат и сестра.

В матче за третье место в турнире по керлингу в миксте итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини победили британцев Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс со счетом 5:3.

Расмусу Врано стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году он взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра впервые выступает на Олимпийских играх

