Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге

Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге1
- 10.02.2026, 23:17
Шведы Изабелла и Расмус Врано стали олимпийскими чемпионами по керлингу в миксте.
В финале они обыграли американцев Кори Тисс и Кори Дропкина со счетом 6:5.
Впервые в этом виде олимпийскими чемпионами стали брат и сестра.
В матче за третье место в турнире по керлингу в миксте итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини победили британцев Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс со счетом 5:3.
Расмусу Врано стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году он взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра впервые выступает на Олимпийских играх