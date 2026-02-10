Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге 1 10.02.2026, 23:17

2,934

В финале они обыграли американцев.

Шведы Изабелла и Расмус Врано стали олимпийскими чемпионами по керлингу в миксте.

В финале они обыграли американцев Кори Тисс и Кори Дропкина со счетом 6:5.

Впервые в этом виде олимпийскими чемпионами стали брат и сестра.

В матче за третье место в турнире по керлингу в миксте итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини победили британцев Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс со счетом 5:3.

Расмусу Врано стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году он взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра впервые выступает на Олимпийских играх

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com