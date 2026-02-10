закрыть
19 мая 2026, вторник, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

1
  • 10.02.2026, 23:29
  • 3,276
Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Они могут заключить годичный контракт с возможностью продления на год во время военного положения.

Украинским мужчинам старше 60 лет разрешили подписывать годичный контракт на службу в ВСУ с возможностью продления еще на один год во время военного положения. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Документ регулирует процедуру принятия на службу украинцев старше 60 лет и уточняет ряд процедур, связанных с подготовкой, назначением, переводом и увольнением военнослужащих.

Мужчины старше 60 лет могут служить в ВСУ по контракту с письменного согласия командира военного подразделения и при условии, что военно-медицинские комиссии признали их годными для военной службы по состоянию здоровья. Если речь идет о заключении контракта на офицерскую должность, командир может дать письменное согласие на это только после одобрения кандидатуры Генштабом ВСУ.

В случае отмены военного положения контракты с мужчинами старше 60 лет расторгаются досрочно и военнослужащих увольняют со службы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип