Чем удивил Мюнхенский доклад 2 14.02.2026, 21:06

Авторы доклада призывают Европу действовать решительно.

«Идёт разрушение». Так можно перевести название Мюнхенского доклада по безопасности, представленного в понедельник, 9 февраля, за считанные дни до открытия в Германии одноимённой конференции. Слон на обложке — символ Республиканской партии США — намёк на главную тему, разрушительную политику президента США Дональда Трампа, пишет «Немецкая волна».

Что произойдёт дальше в отношениях Америки и Европы после речи Трампа в Давосе и кризиса вокруг Гренландии? Эта тема обещает стать главной на форуме в столице Баварии, на который 13 февраля соберутся десятки мировых лидеров.

Европа без американского «зонтика»

Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) уже за 60, но ежегодные доклады — относительно новое явление. Это детище её многолетнего и нынешнего председателя, бывшего немецкого дипломата Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger). Доклад 2026 — один из самых пессимистичных за последние годы. Если предыдущие поколения союзников США могли полагаться не только на «американскую силу», но и в целом на общее понимание принципов мирового порядка, то сегодня это «кажется намного менее» надёжным, пишет Ишингер во вступительном слове. В самом докладе есть более однозначная формулировка: «эра», когда Европа процветала под американским «зонтиком» безопасности, «закончилась».

Что дальше? Доклад не даёт чёткого ответа, в том числе и потому, что американский подход к европейской безопасности воспринимается как «неустойчивый», колеблющийся между «поддержкой и принуждением». Но перспективы можно оценить пессимистично. Один из вариантов — мир может двигаться в сторону политики, когда «региональные гегемоны» доминируют и «устанавливают правила в своих сферах влияния», говорится в докладе.

Что сказано в докладе о войне России против Украины

Украина, против которой Россия ведёт полномасштабную войну почти четыре года, в докладе названа «одной из первых жертв» миропорядка нового типа. «Вместо того, чтобы относиться к ней, в первую очередь, как к вопросу суверенитета и международного права, войну пытаются переформатировать как предмет переговоров сильных лидеров, в ходе которых территория, гарантии безопасности и даже природные ресурсы становятся разменной монетой», — сказано в докладе. В этих условиях европейцы вынуждены приспосабливаться, причём по отношению не к России, а к Вашингтону. Как отмечают авторы, это требует конкретных действий, поскольку «надежда — это не стратегия». Кроме того, «конфронтация вокруг Гренландии» показала границы попыток приспособиться.

Теме войны России против Украины в докладе на этот раз уделено меньше внимания, чем в предыдущие годы. Москва не демонстрирует намерения закончить войну, констатируют авторы. Они отмечают, что Европа продолжает поддерживать Украину, но при этом движется с разной скоростью, есть существенные различия между финансово более сильными странами северо-востока и юго-западом континента, где государства не могут себе позволить увеличить расходы на оборону. Неудачная попытка использовать для помощи Киеву замороженные в ЕС российские активы показала «ограничения коллективного европейского ответа перед лицом российского запугивания».

Индекс безопасности: Россию реже воспринимают как угрозу

Несмотря на то, что в Европе называют попытками запугивания со стороны Москвы, граждане крупнейших западных стран, похоже, в целом стали меньше опасаться исходящей от РФ угрозы. Это показал Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index) о восприятии рисков в мире, который с 2021 года стал частью доклада. В этот раз репрезентативные опросы были проведены в ноябре 2025 года в 11 странах, которые можно разделить на две группы — G7 (ведущие промышленные страны Запада) и BRICS минус Россия (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Среди предложенных на выбор «рисков» — как отдельные страны, так и экономические, военные или социальные факторы, от дезинформации до применения ядерного оружия или нехватки еды. Индекс объединяет несколько показателей, от общей оценки рисков до готовности им противостоять.

Одно из главных изменений за минувший год — в большинстве стран G7 выросло восприятие рисков со стороны США. Можно предположить, что показатель был бы ещё выше, если бы опрос проводился в январе 2026 года, после событий в Венесуэле и кризиса вокруг Гренландии.

Авторы доклада обращают внимание на то, что восприятие угрозы со стороны России в глазах респондентов ощутимо уменьшилось. В странах «семёрки» в списке 32 «самых серьёзных рисков» РФ опустилась со второго на восьмое место. Этот результат выглядит необычно, поскольку опрос проводился уже после того, как боевые российские дроны в сентябре 2025 года впервые залетели на территорию соседней с Германией Польши и были сбиты самолётами НАТО. Тогда же российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, а предположительно российские беспилотники впервые парализовали работу нескольких европейских гражданских аэропортов, включая Мюнхен. Однако риск атак беспилотников или саботажа не включён в Мюнхенский индекс в качестве отдельного вопроса.

В абсолютном выражении Россия по-прежнему воспринимается как «гораздо большая угроза, чем США», причём почти во всех опрошенных странах, сказано в докладе. Исключение — Китай и Индия, где отношение к РФ традиционно позитивное.

Среди стран G7 риски со стороны России наиболее остро воспринимают жители Германии — 71 пункт, хотя за прошедший год этот показатель снизился на семь пунктов. В рейтинге рисков Россия в восприятии немцев занимает четвёртое место. В первой тройке — кибератаки, рост неравенства и радикальный исламский терроризм.

В целом, говоря о стоящих перед Европой вызовах, авторы доклада призывают европейские страны действовать более решительно и приводят в пример отдельные группы, которые они называют «авангардом», такие как формат «Веймар плюс» (Франция, Германия, Польша, Великобритания) или «европейская пятерка» (те же плюс Италия). Нерешительность будет означать, что Европа рискует остаться «в серой зоне между соперничающими сферами влияния», говорится в Мюнхенском докладе по безопасности.

