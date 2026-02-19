Илон Маск лишил российские войска половины наступательного потенциала 5 19.02.2026, 12:09

Отключение Starlink дало Украине преимущество на фронте.

Решение миллиардера Илона Маска, основателя SpaceX и Tesla, ограничить доступ российских войск к спутниковой сети Starlink заметно ослабило боеспособность России и дало Украине тактическое преимущество. Об этом свидетельствуют данные украинских военных и независимых аналитиков, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По словам украинского оператора дронов с позывным «Джованни», после отключения Starlink российские войска «потеряли 50% наступательного потенциала» — уменьшилось количество штурмов и применение ударных беспилотников.

С 1 февраля SpaceX отключила работу всех терминалов в Украине, кроме внесенных в «белый список» Министерства обороны страны. Это произошло после обращения министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Ранее российская армия активно использовала терминалы, в том числе устанавливая их на дешевые дроны для высокоточной коррекции ударов.

Украинская волонтерская группа InformNapalm провела масштабную фишинговую операцию, выманив у российских военных данные о 2 425 Starlink-терминалах — от Крыма до Гомеля в Беларуси. Часть из них была уничтожена артиллерией и дронами.

Служба безопасности Украины предупредила, что попытки российских военных зарегистрировать терминалы через украинских граждан квалифицируются как государственная измена.

Лишившись быстрого и устойчивого спутникового интернета, российские подразделения начали спешно переходить на радио и проводную связь. Украинские бойцы отмечают, что теперь легче перехватывать коммуникации противника. Особенно заметны изменения на направлениях восточнее Запорожье, где фиксируются случаи локальных отходов российских войск.

По словам украинского аналитика Сергея Кузана, Россия утратила способность наносить удары дронами на расстоянии 100–250 км от линии фронта. Это существенно снижает угрозу украинской логистике и командным пунктам.

Украинские военные считают, что разрыв связи дает «окно возможностей» на ближайшие месяцы. Бывший сотрудник украинской разведки Иван Ступак отмечает, что российские силы «частично слепы и глухи», что может позволить Украине провести локальные контратаки.

Однако на полномасштабный прорыв, как в 2022 году, рассчитывать пока сложно. Тем не менее любые территориальные успехи укрепят позиции Киева на переговорах, отмечают эксперты.

