У российских военных в Украине массово отключили терминалы Starlink 12 5.02.2026, 9:09

13,454

Интернета нет почти у 90% подразделений.

У российских военных в Украине перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом поздно вечером 4 февраля сообщили Z-блогеры, пишет The Moscow Times.

«По всему фронту «легли» Старлинки. У противника тоже», — написал Владимир Романов. Это подтвердили «Тринадцатый», «Два майора», «Военный обозреватель» и «Белорусский силовик». Последний отметил, что спутникового интернета нет почти у 90% подразделений. «Сейчас резко выяснится, что подразделения без связи работать эффективно не могут. Вот новость для некоторых в высоких кабинетах будет», — пишет Z-канал.

В свою очередь Alex Parker Returns связал массовое отключение с введением «белых списков» Starlink в Украине и предупредил, что «никакие перезагрузки терминалов не помогут». «Сильнее всего это ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например в Купянске. Они лишились любой возможности для связи с большой землей», — подчеркнул Z-канал.

«Тринадцатый» добавил, что военным придется вернуться к «альтернативной связи», но не уточнил, к какой именно. В то же время «Военный обозреватель» напомнил, что альтернативы Starlink у российской армии «просто не существует». «Многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность», — констатировал Z-канал.

В начале февраля глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил о решении переписать все работающие в стране терминалы Starlink, чтобы создать «белый список» зарегистрированных устройств и отключить все остальные. Федоров подчеркнул, что это «реакция на использование россиянами Starlink». По его словам, российская армия начала устанавливать терминалы на дальнобойные дроны для нанесения ударов по объектам на территории страны. Введение «белого списка» — единственное техническое решение для противодействия такой тактике российской армии, подчеркивал Федоров.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что после массового отключения Starlink у российских подразделений начнутся проблемы с управлением войсками на тактическом уровне, а украинская армия сможет вернуть себе преимущество в связи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com