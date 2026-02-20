The Telegraph: Время работает на Украину, а не на отчаявшегося Путина 2 20.02.2026, 10:16

Россия несет невосполнимые потери на войне.

Очередной раунд мирных переговоров между Россия и Украина вновь провалился. После оптимистичных заявлений спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа переговоры в Женеве во вторник длились весь день, однако уже в среду завершились всего за два часа. Стороны смогли согласовать лишь вопросы контроля прекращения огня и линии соприкосновения, однако абсолютно разошлись в вопросах территориальных границ, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Внутри команды Трампа и в некоторых европейских столицах доминирует мнение, что Москве выгодно затягивать переговорный процесс — будто бы Россия, обладая ресурсами и человеческим резервом, способна «пересидеть» Запад. Из этого исходят рекомендации давить на Киев, чтобы тот согласился на невыгодные условия.

Однако реальность все больше опровергает этот нарратив. Несмотря на отсутствие крупных украинских прорывов после неудачного контрнаступления летом 2023 года, ситуация постепенно меняется.

С среды по воскресенье на прошлой неделе Украина освободила 201 квадратный километр территории под Запорожьем — самые быстрые темпы продвижения за последние 2,5 года. Это превосходит весь российский прогресс за декабрь 2025 года.

Одним из ключевых факторов стала потеря российской армией доступа к коммуникациям Starlink. Но куда важнее — устойчивые преимущества Украины: усовершенствованные FPV-дроны дальностью до 30 км, способные обходить российские средства РЭБ, и новые поставки вооружений, включая немецкие БМП Lynx KF41.

Помимо технологических проблем, Россия сталкивается с критическим дефицитом живой силы. К четвертой годовщине войны потери российских войск достигнут 1,3 млн человек убитыми и ранеными. По данным Киева, уже два месяца потери превышают мобилизацию. Опасаясь объявления полномасштабного призыва, Кремль вынужден вербовать на фронт кубинцев, индийцев и африканцев, обещая высокие зарплаты и «безопасные» задания. На деле их бросают на передовую, что ухудшает репутацию Москвы среди партнеров.

Тем временем российская экономика стремительно слабеет. Банк России в попытке оживить рост снизил ключевую ставку до 15,5% — шаг, который лишь разгоняет инфляцию. По данным BBC, цены на продукты в Москве выросли более чем на 20% за месяц.

После лет кажущейся стабильности война начинает подтачивать российский городской средний класс.

Несмотря на ожидания многих западных аналитиков, именно затягивание конфликта ставит Россию в более уязвимое положение. Украина получает все больше возможностей усиливать давление на фронте, а время постепенно работает не на Кремль, а на Киев.

