Лукашенко стареет и допускает роковые промахи 22 21.02.2026, 9:54

16,716

Диктатор просится в Москву с «повинной».

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Генерал СВР» пишет о том, что отношения между Александром Лукашенко и администрацией Дональда Трампа резко ухудшились. Всему причиной – отказ 71-летнего белорусского диктатора от выполнения ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

«Испортились отношения Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом. В принципе, и отношений как таковых не было. Трамп проявил добрую волю в создании контактов с правителем Республики Беларусь, направил своих представителей для личного общения, распорядился создать несколько переговорных групп с представителями Лукашенко. В результате непростой работы были сформированы основы новых взаимоотношений и достигнут ряд договоренностей. Но Лукашенко решил испытать на прочность доброе расположение Трампа и отказался от графика освобождения политзаключенных, находящихся в тюрьмах Республики Беларусь», - пишет «Генерал СВР».

В ответ президент США якобы «распорядился прекратить контакты до возвращения Лукашенко к выполнению договоренностей, чем несколько обескуражил белорусского диктатора».

«По словам самого Лукашенко, он продешевил при согласовании договоренностей и теперь требует их пересмотра. Позиция тем более странная, так как практически все условия «сделки» были направлены на вывод из-под санкций… Стареет Александр Григорьевич, теряет политический нюх, теперь в Москву просится, правда, пока непонятно, жаловаться или на поклон, но скоро узнаем», - отмечается в публикации.

Как сообщали СМИ, накануне вечером Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны осудили подготовку к намеченному на конец февраля заседанию «высшего государственного совета» «союзного государства» Беларуси и России. Любопытно, что пресс-служба Лукашенко об этом разговоре не сообщила.

Стоит также отметить, телефонный разговор правителей Беларуси и России состоялся как раз в то время, когда в Вашингтоне проходил инициированный президентом США Дональдом Трампом саммит Совета мира. И Путин, и Лукашенко были приглашены на это мероприятие. Но если в Кремле сразу отказались присоединяться к этой инициативе, то Лукашенко предварительно свое согласие дал. Но после разговора с Путиным 8 февраля изменил свое решение. Официально отказ был объяснен слишком плотным графиком диктатора, а также «сложностями» в организации перелета.

Вместо Лукашенко Беларусь на саммите в Вашингтоне должен был представлять министр иностранных дел Максим Рыженков. Однако в последний момент посольство США отказало Минску в выдаче виз.

Что касается Лукашенко, то выяснилось, что более важным мероприятием, чем участие в Совете мира под председательством Трампа, оказалась его встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com