США и Иран назначили срочные переговоры

  5.02.2026, 8:39
США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Так, министр иностранных дел Ирана сообщил, что переговоры с США запланированы на пятницу около 10:00 и пройдут в Маскате - столице Омана, несмотря на предыдущие сообщения об их отмене.

Сначала встреча планировалась в Стамбуле, однако Тегеран предложил перенести ее в Оман, чтобы ограничить обсуждение только ядерным вопросом.

Высокопоставленные американские чиновники, включая зятя Трампа Джареда Кушнера и специального посланника США Стивена Уиткоффа, должны участвовать в переговорах вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

При этом стороны до сих пор не согласовали повестку дня встречи: Тегеран настаивает на обсуждении исключительно своей ядерной программы, тогда как Вашингтон хочет включить вопросы баллистических ракет и региональной безопасности.

Несмотря на разногласия по повестке дня, обе стороны подтвердили готовность к диалогу, надеясь, что переговоры помогут избежать эскалации и будут способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Переговоры проходят на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. США наращивают военное присутствие в регионе после угроз Трампа возможным ударом по Ирану, а Иран опасается, что любой военный сценарий может дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Так, США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

