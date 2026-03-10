Пора избавиться от иллюзий 3 Виталий Портников

10.03.2026, 17:08

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Виталий Портников

Новые войны начались.

Война с Ираном продемонстрировала истину, которую обычно понимают уже после начала боевых действий: война — это всегда практика, а не теория. Соединенные Штаты разработали план воздушной атаки и уничтожения военного потенциала Исламской Республики, однако в первые дни войны потратили миллионы долларов на борьбу с иранскими «шахедами» — теми самыми беспилотниками, с которыми украинцы столкнулись в первые месяцы войны России против Украины и которые продолжают терроризировать страну уже пятый год.

И, кстати, тогда, в 2022 году, я писал, что иранцы поставляют беспилотники россиянам не просто так и даже не только ради денег. Украина стала для Ирана настоящим полигоном для отработки будущих войн на Ближнем Востоке. Иранцы помогали своему союзнику в Кремле — и одновременно учились сами.

И вот эти новые войны начались — и оказалось, что противники Ирана к ним не подготовились и попали не только в ловушку безопасности, но и в финансовую ловушку. Само обращение к Украине с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками — хорошее доказательство этого.

Четыре года российско-украинской войны — важный опыт для обеих армий. Можно сказать, что сегодня современная война отрабатывается и в Москве, и в Киеве. Только Россия играет за другую команду. Она помогает Ирану и Северной Корее, проводит совместные военные учения с Китаем и заинтересована в дестабилизации Европы. Россияне будут помогать иранцам наносить удары по американским целям, а не объяснять американским военным, как защититься от вражеских атак.

Поэтому у цивилизованного мира сегодня есть только опыт украинской армии — и это бесценный опыт. Ведь украинская армия за эти четыре года не просто изучала современную войну и фактически формировала её. Она ещё и нарабатывала опыт противостояния меньшей армии более сильному противнику — а значит, именно украинцы могут лучше понять тактику действий Ирана. И именно украинцы могут объяснить, как защищаться от Ирана и как заставить его режим отказаться от агрессивных действий по отношению к соседям — действий, которые уже сейчас дестабилизируют мировую экономику и могут быстро привести к непредсказуемому коллапсу.

Да, война США и Израиля против Ирана может создать множество рисков для Украины. Это и рост цен на нефть, который может дать Путину возможность пополнить российский бюджет новыми нефтедолларами. И возможный дефицит противоракет — если сбивать дроны ракетами комплекса Patriot, этот дефицит может стать ощутимым уже в ближайшие недели. И не стоит забывать, сколько стран сейчас будут «охотиться» за такими ракетами.

Но вместе с этим становится очевидной необходимость совместных действий для противостояния авторитарным режимам. Можно, конечно, не замечать истинных намерений России — но это всё равно что не замечать слона в комнате. Рано или поздно администрации президента Трампа придётся согласиться с простым выводом: без украинского опыта невозможно обеспечить безопасность американских военных объектов на Ближнем Востоке (и не только) и в целом понять логику современной войны.

А это означает необходимость помочь Украине отбиться от российской агрессии, а не питать опасные иллюзии о возможности договориться с Путиным.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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