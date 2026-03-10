Тихановская встретилась с Мелони 18 10.03.2026, 21:24

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Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

На встрече обсуждалась возможность усиления санкционного давления на режим Лукашенко.

Италия «играет важную роль в международной коалиции поддержки белорусского общества и является примером солидарности на европейском уровне», заявила Светлана Тихановская 9 марта на встрече с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, стороны обсудили «текущую ситуацию в Беларуси, включая продолжающиеся репрессии, а также растущую зависимость режима Лукашенко от России».

Сообщается, что «отдельной темой стала поддержка Лукашенко войны России против Украины». В рамках ее обсуждения Тихановская подчеркнула важность международной поддержки Киева и сообщила о развитии сотрудничества с украинским руководством.

В рамках обсуждения вопросов региональной безопасности Тихановская отметила, что Беларусь используется для гибридных атак против стран НАТО и ЕС, включая атаки на Литву с использованием воздушных контрабандных шаров, а также организованный миграционный кризис на границе с Польшей и другие формы дестабилизации региона.

Отмечается, что на встрече также обсуждалась возможность усиления санкционного давления на режим Лукашенко, в том числе санкции за нарушения прав человека и меры против обхода существующих ограничений.

Отдельное внимание было уделено вопросам мобильности белорусов и визовой политики. Тихановская заявила о важности сохранения и расширения возможностей для белорусских граждан получать визы и продолжать контакты с Европой, несмотря на политику режима Лукашенко. Она также подняла вопрос облегчения доступа белорусов к гуманитарным и образовательным программам в странах ЕС.

Во время визита в Рим 9 марта Тихановская провела встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также министром иностранных дел Антонио Таяни, спикером парламента Лоренцо Фонтаной и группой «друзей демократической Беларуси» в парламенте страны.

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