США ударили противобункерными бомбами по ядерным объектам в Иране 6 12.03.2026, 13:35

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Армия США использовала бомбардировщик B‑2 Spirit и бомбы GBU-57/B.

Спутниковые снимки показали, что один из объектов, связанный с иранской ядерной программой, был поражен в результате нового удара. Речь идет о комплексе «Талеган-2» на военной базе Парчин. На крыше сооружения видны три крупных и точных точки попадания, что может свидетельствовать о применении сверхмощных противобункерных бомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Снимки опубликовала аналитическая компания Vantor. На них заметны три крупных воронки, расположенные в ряд на поверхности укрепленного сооружения. Эксперты отмечают, что характер повреждений похож на последствия ударов по иранским ядерным объектам Фордо и Натанз во время операции «Полуночный молот» в прошлом году.

Фото: Vantor

Бомбы GBU‑57/B Massive Ordnance Penetrator предназначены для поражения глубоко защищенных подземных объектов. Их может применять только стратегический бомбардировщик B‑2 Spirit, способный нести по две такие боеприпаса. Именно эти самолеты участвуют в ударах по иранским целям с начала нынешнего конфликта.

Представители Центрального командования США отказались подтверждать, какие именно боеприпасы использовались при атаке на «Талеган-2».

По данным аналитиков, объект был значительно укреплен в последние месяцы: его накрыли новым бетонным слоем, а сверху засыпали грунтом. Подобные меры могли быть приняты для защиты от ударов, однако именно они могли привести к решению применить более мощные бомбы.

Фото: Vantor

Комплекс Талеган-2 давно связывают с предполагаемыми исследованиями Ирана в области ядерного оружия, включая производство специальных взрывчатых веществ. Тегеран эти обвинения отвергает.

Ранее объект уже подвергался ударам — в частности, израильские силы атаковали его в 2024 году. Однако после этого часть инфраструктуры была восстановлена. Окончательно ли уничтожен объект после последнего удара, пока неизвестно.

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