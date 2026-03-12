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Венгрия вернет Украине машины «Ощадбанка» пустыми с условием по деньгам и золоту

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  • 12.03.2026, 14:31
  • 12,534
Венгрия вернет Украине машины «Ощадбанка» пустыми с условием по деньгам и золоту
Коллаж: tsn.ua

Когда Будапешт отдаст похищенные средства?

Венгрия отдаст Украине задержанные инкассаторские авто Ощадбанка, но пустыми. В Будапеште назвали условие для возвращения похищенных средств.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, сообщает ТеІех.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что вернет два украинских инкассаторских автомобиля, задержанные на прошлой неделе, но пустыми.

В то же время Гуляш заявил, что «в конкретном деле подозрений нет, но расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег».

«Одно можно сказать как факт: у партии было беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота», - добавил представитель венгерского правительства.

По его словам, «если не будет обоснованного подозрения, то деньги должны быть возвращены Украине».

Напомним, 5 марта два автомобиля «Ощадбанка», которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между «Райффазен банк» Австрия и «Ощадбанком».

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество банка все еще в Венгрии.

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