Перелом в войне 6 Виктор Ягун

12.03.2026, 15:30

11,476

Виктор Ягун

Что на самом деле меняется на фронте в Украине и что это значит.

Последние западные аналитические материалы все чаще используют слово turning point (поворотный момент) относительно войны России против Украины.

Но если смотреть без эмоций и пропагандистских штампов, то речь идет не о переломе в классическом военном смысле, а о постепенном изменении стратегической динамики войны истощения.

Враг уже не демонстрирует способности к стратегическому прорыву. Его наступательные действия все больше напоминают попытку купить время ценой человеческих потерь. Даже ограниченные территориальные продвижения достигаются ценой, которая начинает превышать темпы пополнения личного состава. Это очень важный индикатор, потому что в долгой войне решающим фактором становится не темп наступления, а способность системы выдерживать потери.

Украина же постепенно формирует другую модель войны — не симметричную борьбу ресурсов, а системное истощение военной машины РФ через технологии, дроны, удары по логистике и экономическим узлам. Это и есть тот самый переход к современной модели warfare of attrition (войны на истощение), где преимущество дает не количество техники, а скорость адаптации.

И именно здесь проявляется главная слабость России, на которую обращают внимание западные исследовательские центры: ее централизованная военно-политическая система хорошо работает в коротких кампаниях, но теряет эффективность в длинной войне, где критически важны инициатива, горизонтальные решения и быстрое обучение.

Фактически Россия сегодня демонстрирует классическую проблему авторитарных систем: они могут мобилизовать ресурсы, но плохо адаптируются к изменениям поля боя.

Еще одно принципиальное изменение — это постепенное превращение Украины из исключительно получателя помощи в поставщика решений по безопасности. Интерес стран Ближнего Востока к украинским технологиям борьбы с дронами и системам РЭБ показывает: украинский опыт современной войны становится экспортным продуктом.

Это стратегически важно, потому что меняет сам статус Украины в мире — от объекта помощи к субъекту безопасности.

Именно поэтому главная борьба сейчас происходит не только на фронте. Она происходит в сфере интеграции Украины в западную архитектуру безопасности. Чем глубже становится эта интеграция — технологическая, военная, экономическая — тем меньше становится вероятность новой российской агрессии.

Если говорить прямо, война завершится не тогда, когда будет освобожден последний километр территории, а тогда, когда Россия потеряет реалистичную возможность достичь своих политических целей.

А это произойдет тогда, когда одновременно сойдутся три фактора:

когда российская армия потеряет наступательный потенциал;

когда экономическая цена войны станет критической для Кремля;

когда Украина станет необратимо частью западной системы безопасности.

Именно эти процессы сейчас и формируются.

И именно поэтому главный вывод сегодня прост: Украина еще не выиграла войну, а Россия еще ее не проиграла…

Вместе с тем, стратегическая инициатива постепенно переходит к тому, кто быстрее учится.

И сейчас это точно не Россия.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com