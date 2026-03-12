«Не за такую цену подобное качество»2
- 12.03.2026, 15:44
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Гомельчанка сделала обзор продукции «8 марта».
Гомельчанка сделала обзор продукции фирменных магазинов фабрики «8 марта» и продемонстрировала цены. Их размер вызвал критику комментаторов, заметил «Флагшток».
Выяснилось, что Гомельводоканал подарил гомельчанке к Женскому дню сертификат на 75 рублей на продукцию «8 марта». Чтобы его использовать, она и посещала фирменные магазины фабрики.
«Для их качества до первой стирки — дорого», — прокомментировала одна из пользовательниц.
С ней согласились, а другие комментаторы написали, что им тоже выдавали такие сертификаты, только на меньшую сумму: 30 рублей и 10 рублей.
«Пойду за носками», — с горькой иронией отметил один из них.
В целом, в десятках комментариев зрители раскритиковали качество продукции «8 марта», цены на которую многих шокировали.
«Мне не нравится их качество давно. Трикотаж какой-то с узелками. И все покроено на косую. После первой стирки все швы в диагональ уходят. Не за такую цену подобное качество», — добавила другая пользовательница.