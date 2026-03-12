Москвичи начали скупать рации и пейджеры 36 12.03.2026, 16:46

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В столице РФ нет интернета.

В Москве резко выросли продажи устройств связи, которые не требуют подключения к интернету. Речь идет о рациях, пейджерах и стационарных телефонах. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса Wildberries, заметил «Холод».

По данным компании, в период с 6 по 10 марта оборот бытовых раций вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. Продажи пейджеров, которые используются для связи с клиентами и персоналом, увеличились на 73%, а стационарных телефонов — на 25%.

В Wildberries связывают рост спроса с перебоями мобильного интернета в столице. В последние дни москвичи жалуются на нестабильную работу мобильной связи и интернет-сервисов.

При этом спрос на Wi-Fi-роутеры, наоборот, перестал расти, уточнили представители маркетплейса. В 2025 году жители Москвы активно покупали такие устройства. Тогда сумма продаж увеличилась на 70%, а количество проданных роутеров — на 60%. Однако к концу марта 2026 года роста продаж этой категории в столице не отмечается.

Жители столицы начали жаловаться на массовые перебои в работе мобильного интернета 5 марта. Только на следующий день сотовые операторы прокомментировали происходящее. Так, представители Т-мобайла заявили, что отключения «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые операторы повлиять не могут.

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