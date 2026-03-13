Мальчиши-Кибальчиши и военная тайна 10 Ирина Халип

13.03.2026, 22:19

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Ирина Халип

«Честные социологи» молчали четверть века о том, что белорусы знали всегда.

Бывшие государственные, а ныне независимые социологи (ну как тут не вспомнить ильфовского Гигиенишвили – «бывший князь, а ныне трудящийся Востока») наконец решили, что теперь можно признаться: за Лукашенко с 2001 года не голосуют, а рейтинг доверия его с тех же времен ниже, чем в бытность директором совхоза. Ну спасибо, социологи, что не унесли с собой эту великую тайну в могилу.

С другой стороны, нам-то что? Мы — обычные белорусы, читающие книги и анализирующие новости, ездящие в командировки и общающиеся с людьми, — всегда знали, что Лукашенко был президентом Беларуси ровно два года. В ноябре 1996 года он уничтожил Конституцию, упразднил разделение властей и стал обычным узурпатором. Так что в принципе было не так уж и важно, что там у социологов и уже тем более у Ермошиной в заготовках. Но все-таки цифры всегда интересны, хотя бы в качестве проверки для каждого из нас: правильно ли я все это время оценивал ситуацию? Не выдавал ли желаемое за действительное? Не поддавался ли иллюзиям, не терял ли связь с реальностью в собственных мечтах?

Оказалось, нет. Мы все понимали правильно. Журналисты ездили в командировки и разговаривали с людьми. Активисты проводили акции протеста, пикеты, флешмобы в разных городах и видели реакцию. Политики встречались с избирателями в регионах. Независимые профсоюзы создавали там свои представительства. У всех работало стереоскопическое зрение.

Нам рассказывали, что у Лукашенко высокий уровень поддержки. Сочиняли мифы и легенды про пенсионеров, которые якобы очень довольны, и сельских жителей, которые смотрят БТ. Чтобы понять настроение пенсионеров, достаточно было посидеть на остановке в ожидании автобуса или в поликлинике в очереди в кабинет участкового терапевта да послушать разговоры. А что до сельских жителей, то они, конечно, голосовали за Лукашенко, кто спорит. Всякий раз, когда слышу об этом, вспоминаю коллегу из Time, который приехал в Минск перед выборами 2006 года. Коллега искал для объемной картины избирателя Лукашенко. Ему нужен был хотя бы один человек, который будет голосовать за Лукашенко и открыто об этом скажет. В городе он такого человека не нашел, зато в деревне нашел. Избирательница честно сказала, что будет голосовать именно за него: «Так ведь бригадир сказал: «Если ты, старая курва, за Лукашенко не проголосуешь, дров на зиму не получишь!»

Именно так Лукашенко, начиная с 2001 года, получал свои несколько десятков процентов голосов. Но уже не побеждал. В соответствии с законодательством, он и не имел права никуда выдвигаться, а должен был быть привлечен к уголовной ответственности, но фраза «иногда не до законов» только сформулирована была в недавнем прошлом, а действовала как инструкция для чиновников и силовиков любого ранга еще с девяностых. Так что никакой новой информации социологи нам не дали.

Некоторые независимые медиа ссылаются на то, что в состав независимой социологической группы, представившей на этой неделе доказательства недоверия народа к Лукашенко, входит бывший директор институт социологии Геннадий Коршунов: пишут, что это «честный социолог, уволившийся в октябре 2020 года». А вот тут вы зря, коллеги. «Честный социолог» работал в системе государственной социологии с 2001 года — того самого, когда в Беларуси впервые состоялись сфальсифицированные выборы. А в 2006 году и вовсе стал ученым секретарем института социологии. Всем, кто представляет себе, как работают научные институты при Лукашенко, известно, что именно ученый секретарь ответственен за соблюдение всем научным коллективом линии партии. И если назначили на эту должность – значит, благонадежен. Особенно — в 2006 году, после массовых протестов и палаточного городка в центре Минска. Заслужил, словом. А 25 лет носить в себе реальную картину, выдавая в свет нужное хозяевам вранье, - это, знаете ли, не всякому под силу. Выходит, не только Лукашенко убил доверие белорусов к себе, но и социологи своими многолетними прилизанными циферками добились того, чтобы белорусы им не доверяли.

Итог — народ привык доверять только себе самому, и это лучшее, к чему он мог прийти.

Остается лишь дождаться, когда какой-нибудь «честный центризбиркомовец» тоже уволится, переедет, создаст независимую избирательную комиссию в эмиграции и выкатит народу реальные цифры, которые он хранил в сейфе или в сердце четверть века. Тогда мы узнаем, к примеру, что с 2001 года у нас есть президент-элект Владимир Гончарик. Но тогда ему тоже понадобится резиденция в Вильнюсе и Варшаве, охрана и челядь. И это мы еще до следующих выборов не дошли. В общем, держитесь там, западные правительства.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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