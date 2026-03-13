«Мы в рабстве»: крик души работника «Марко» 39 13.03.2026, 16:05

16,100

иллюстративное фото

Работник белорусского предприятия опубликовал расчетный лист.

Расчетный листок с информацией о доходах был опубликован в Threads, заметил сайт Charter97.org.

Согласно документу, сдельная зарплата сборщика обуви третьего разряда на предприятии «Марко» за 17 рабочих дней февраля составила 455,59 рубля, премия — 157,66 рубля. Также в расчетном листке упоминаются доплаты и подарки на общую сумму около 260 рублей.

После всех удержаний сотрудник предприятия получил 368,37 рубля.

«Зарплата на огромном предприятии. Мы в рабстве», — прокомментировал свой пост автор.

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