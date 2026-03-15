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В Беларуси грядут новые пенсионные изменения

30
  • 15.03.2026, 9:40
  • 23,380
В Беларуси грядут новые пенсионные изменения

Подробности стараются держать в секрете.

В Беларуси намерены ввести очередные изменения. Возможные новшества предусмотрены планом подготовки проектов «законодательных актов» на 2026 год. Об этом пишет проект «Хризантема».

Возможное новшество по профпенсиям

Власти среди прочего планируют внести изменения в Закон № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» и Закон № 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

«В части закрепления права на профессиональное пенсионное страхование авиационных работников Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2026 год.

Другие подробности по этому возможному новшеству не сообщаются.

Что могут изменить для ликвидаторов последствий Чернобыля

Власти также хотят «расширить меры социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Среди прочего могут пересмотреть «подходы по установлению размеров повышения пенсий отдельным категориям участников ликвидации». Подробности по этому возможному новшеству не сообщаются.

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