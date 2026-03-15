В Беларуси грядут новые пенсионные изменения 30 15.03.2026, 9:40

23,380

Подробности стараются держать в секрете.

В Беларуси намерены ввести очередные изменения. Возможные новшества предусмотрены планом подготовки проектов «законодательных актов» на 2026 год. Об этом пишет проект «Хризантема».

Возможное новшество по профпенсиям

Власти среди прочего планируют внести изменения в Закон № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» и Закон № 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

«В части закрепления права на профессиональное пенсионное страхование авиационных работников Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2026 год.

Другие подробности по этому возможному новшеству не сообщаются.

Что могут изменить для ликвидаторов последствий Чернобыля

Власти также хотят «расширить меры социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Среди прочего могут пересмотреть «подходы по установлению размеров повышения пенсий отдельным категориям участников ликвидации». Подробности по этому возможному новшеству не сообщаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com