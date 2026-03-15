закрыть
20 июня 2026, суббота, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прилепин принялся критиковать Кремль

9
  • 15.03.2026, 17:56
  • 11,408
Прилепин принялся критиковать Кремль

Россия теряет Кубу.

Российский писатель и сторонник Кремля Захар Прилепин заявил, что Россия может потерять одного из своих давних партнеров — Кубу. По его словам, Москва на протяжении десятилетий, начиная еще со времен СССР, вложила в поддержку кубинского режима десятки миллиардов долларов, однако эти вложения могут оказаться напрасными, заметил «Диалог».

Поводом для таких заявлений стали сообщения о переговорах между Гаваной и Вашингтоном на фоне серьезного экономического кризиса и энергетических проблем на острове. Прилепин считает, что в случае сближения с США Куба может постепенно отказаться от значимых связей с Россией и Китаем.

Он также раскритиковал российскую внешнюю политику, отметив, что вместо продуманной стратегии нередко предлагаются лишь эффектные презентации и разовые проекты. По его мнению, когда финансирование таких инициатив заканчивается, Россия остается без реальных результатов.

Кроме того, Прилепин признал, что планы Кремля по усилению влияния в странах так называемого «Глобального Юга» фактически не дали ожидаемого эффекта. Он отметил, что многие громкие проекты сотрудничества с государствами Африки, Азии и Латинской Америки на практике выглядели скорее как политические акции, чем как долгосрочная стратегия.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип