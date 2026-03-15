Прилепин принялся критиковать Кремль 9 15.03.2026, 17:56

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Россия теряет Кубу.

Российский писатель и сторонник Кремля Захар Прилепин заявил, что Россия может потерять одного из своих давних партнеров — Кубу. По его словам, Москва на протяжении десятилетий, начиная еще со времен СССР, вложила в поддержку кубинского режима десятки миллиардов долларов, однако эти вложения могут оказаться напрасными, заметил «Диалог».

Поводом для таких заявлений стали сообщения о переговорах между Гаваной и Вашингтоном на фоне серьезного экономического кризиса и энергетических проблем на острове. Прилепин считает, что в случае сближения с США Куба может постепенно отказаться от значимых связей с Россией и Китаем.

Он также раскритиковал российскую внешнюю политику, отметив, что вместо продуманной стратегии нередко предлагаются лишь эффектные презентации и разовые проекты. По его мнению, когда финансирование таких инициатив заканчивается, Россия остается без реальных результатов.

Кроме того, Прилепин признал, что планы Кремля по усилению влияния в странах так называемого «Глобального Юга» фактически не дали ожидаемого эффекта. Он отметил, что многие громкие проекты сотрудничества с государствами Африки, Азии и Латинской Америки на практике выглядели скорее как политические акции, чем как долгосрочная стратегия.

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