«Рост цен не останавливается»2
- 16.03.2026, 20:47
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На рынке недвижимости Минска — аномальный скачок стоимости некоторых квартир и обновленный рекорд.
В Минске в феврале этого года прошли 1102 сделки с квартирами. Об этом сообщают аналитики «Авангард недвижимость». По сравнению с январем их количество увеличилось на 50,3%. При этом на четырехкомнатные квартиры зафиксировали заметный рост цен, передает «Зеркало».
В феврале один квадратный метр жилья в столице в среднем стоил 2017 долларов. Это на 0,15% больше, чем было в январе. «Рост цен в Минске по-прежнему не останавливается, хоть уже и не такой стремительный, как был ранее, — отмечают аналитики. — Средняя стоимость квадратного метра в сегменте однокомнатных квартир по-прежнему растет. В феврале этого года очередное обновление рекорда — 2148 долларов за квадратный метр. Это еще +0,9% к показателю января».
По двухкомнатным квартирам в феврале зафиксировали незначительное снижение средней цены квадрата — до 1940 долларов за «квадрат». Это на 0,5% меньше, чем было в январе.
«Сегмент трехкомнатных квартир в феврале тоже со снижением средней цены квадратного метра. Итоговые 1842 доллара за квадратный метр. Или -0,7% от значения января (1842 доллара), — обращают внимание аналитики. — В сегменте четырехкомнатных квартир все стабильно нестабильно. Январское падение сменилось существенным ростом средней стоимости квадрата. В среднем 1768 долларов за квадратный метр по результатам февральских сделок (+10,4% к январю)».