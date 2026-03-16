Президент Чехии встретился с Алесем Беляцким 1 16.03.2026, 22:41

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Одной из главных тем встречи стала помощь белорусским политзаключенным.

О встрече правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого с чешским президентом Петром Павелом сообщает представительство демократических сил в Чехии.

Встреча прошла 16 марта в Пражском Граде — официальной резиденции Павела в столице Чехии.

Отмечается, что Бяляцкий подчеркнул «ключевую важность продолжения международной поддержки демократических сил Беларуси», а также «роль санкций как важнейшего инструмента давления на режим Лукашенко».

Также правозащитник заявил о необходимости поддержки белорусского гражданского общества, независимых СМИ и «всех, кто несмотря на жестокие репрессии продолжает стремиться к свободному будущему своей страны».

Сообщается, что одной из главных тем встречи стала помощь белорусским политзаключенным.

«Алесь Беляцкий также четко обозначил роль Беларуси в контексте войны России против Украины, напомнив, что белорусы не поддерживают эту российскую войну, и миллионы людей, которые вышли на демонстрации против диктатуры в 2020 году, все еще живут в стране. Хотя многие из них сегодня хранят молчание под давлением страха, их стремление к свободе и европейским ценностям остается неизменным», — говорится в сообщении.

Правозащитник подчеркнул, что «Беларусь — это не Россия», так как «белорусский народ имеет свою собственную историю и ценности и явно принадлежит к европейскому культурному и политическому пространству».

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