Иранский сигнал для Лукашенко 21 Валерий Карбалевич

3.03.2026, 12:05

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Валерий Карбалевич

Правитель всегда очень болезненно относится к любой информации о трагической судьбе диктаторов.

Потому что примеряет ситуацию на себя. Однако сейчас реакция официального Минска на события вокруг Ирана довольно осторожная и сдержанная. Поскольку руководство Беларуси не заинтересовано вступать в конфликт с США в условиях переговорного процесса.

Атака Израиля и США на Иран, уничтожение политического и военного руководства этой страны свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа перестраивает мир в соответствии со своими представлениями.

И одним из направлений этой перестройки, похоже, является демонтаж диктаторских режимов в мире. Причём цель состоит не столько в демократизации автократических стран, сколько в изменении политики этих государств посредством свержения диктаторов.

Сначала американцы захватили руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро, вынуждая новое руководство страны менять политический курс в соответствии с интересами США. Теперь в результате атаки уничтожено руководство Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи.

На этом фоне можно представить, в каком психологическом состоянии находится Александр Лукашенко. Во время его встречи с государственным секретарём так называемого «союзного государства» Сергеем Глазьевым 16 февраля он пытался объяснить, почему не полетел в США по приглашению Дональда Трампа для участия в заседании Совета мира. Мол, в независимых медиа пишут, будто он испугался повторить судьбу Николаса Мадуро.

«Я никого не боялся и бояться не собираюсь. Это полная глупость», — заявил тогда Лукашенко.

Давно известный элемент политического стиля бессменного руководителя Беларуси — утверждение в форме отрицания. То есть, когда он что-то настойчиво опровергает, ситуацию как раз следует понимать наоборот.

Обращает на себя внимание странная, до конца необъяснимая симпатия Лукашенко к диктаторам всех времён и народов. Понятно, что свою роль играют сходные представления о государственном устройстве, формах и методах управления, допустимых средствах достижения целей. Но, видимо, не только это. Есть и некая мистическая, даже фатальная связь, которую способны объяснить лишь социальные психологи. Белорусский лидер не может скрыть своего восхищения диктаторами, зачастую в ущерб собственной репутации. Возможно, это и называется родством душ или притяжением к людям с похожими психологическими особенностями.

Поэтому понятно, что Лукашенко всегда крайне болезненно реагирует на любую информацию о трагической судьбе диктаторов. Потому что примеряет ситуацию на себя. В его представлении любая власть — вещь сакральная, и покушение на неё — кощунство. Поэтому Лукашенко обычно яростно защищает всех диктаторов — действующих и свергнутых. В своё время он специально летал в Югославию, чтобы поддержать тамошнего автократа Слободана Милошевича. Предлагал политическое убежище тому же Милошевичу, иракскому диктатору Саддаму Хусейну, свергнутому президенту Украины Виктору Януковичу, Николасу Мадуро. А бывшего руководителя Кыргызстана Курманбека Бакиева приютил в Беларуси, предоставив ему белорусское гражданство.

После убийства диктатора Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году Лукашенко неожиданно начал формировать территориальную оборону, которая должна была защитить его от народного восстания. После захвата в этом году американцами Мадуро Лукашенко озаботился проверкой готовности воинских подразделений, организацией военных сборов гражданских резервистов.

Вряд ли всё это обеспечит спасение в критической ситуации. Скорее эти действия напоминают способ психологической самотерапии. Мол, нужно же что-то делать, нельзя сидеть сложа руки.

Однако сейчас реакция официального Минска на события вокруг Ирана довольно осторожная и сдержанная. Это объясняется логикой: не стоит ссориться с Дональдом Трампом, который накануне весьма комплиментарно высказался о белорусском лидере: «Я очень уважаю их лидера… Мне очень нравится их лидер».

Официальная реакция белорусских властей отличается от позиции России. Москва прямо осудила агрессию Израиля и США против Ирана.

МИД Беларуси 28 февраля дважды выступил с заявлениями. В одном прозвучала абстрактная обеспокоенность обострением конфликта вокруг Ирана. Во втором содержится осуждение атаки на Иран, но Израиль и США не названы агрессорами, акцент сделан на гуманитарном аспекте.

Такая осторожность обусловлена не только тем, что Минск сейчас не заинтересован конфликтовать с США, с которыми идёт переговорный процесс, а Лукашенко позиционирует себя едва ли не трампистом.

Есть ещё один аспект, на который сейчас мало обращают внимания. Какие претензии и требования США к Ирану? Вашингтон требует от Тегерана демонтажа программы разработки ядерного оружия и ракет дальнего действия. А Беларусь как раз размещает (или планирует разместить) на своей территории российское ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник». Именно на размещение последнего в последнее время акцентирует внимание президент Украины Владимир Зеленский, апеллируя к Европе и США. Аналогия с иранской ситуацией довольно прозрачна.

А Россия сейчас, ослабленная войной с Украиной, легко «сдаёт» своих союзников: Сирию, Венесуэлу, Иран. Звучат прогнозы возможного скорого падения диктаторского режима на Кубе.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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