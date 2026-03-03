Физик из Гарварда нашел точное местоположение рая во Вселенной 15 3.03.2026, 9:15

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Ученый связал теорию относительности Эйнштейна и древние представления о вечной жизни.

Доктор философии, бывший преподаватель физики в Harvard University и известный популяризатор науки Майкл Гиллен в одной из недавних публикаций предположил, что рай может быть не только религиозным образом, но и реальным космическим объектом. Более того, он попытался указать его возможное «местоположение» во Вселенной.

Об этом пишет Wion.

По версии Гиллена, гипотетический рай может находиться за пределами так называемого космического горизонта — границы наблюдаемой Вселенной. Он опирается на закон, сформулированный Edwin Hubble, согласно которому галактики удаляются друг от друга, причем скорость их разбегания увеличивается с расстоянием. Иными словами, чем дальше объект от Земли, тем быстрее он от нас удаляется.

По расчетам, расстояние до космического горизонта составляет примерно 439 секстиллионов километров. Однако многие исследователи не согласились с выводами Гиллена, заявив, что подобные рассуждения лежат скорее в области философии и метафизики, чем строгой науки.

Какие доводы приводит Гиллен

Он опирается на современные космологические представления, согласно которым за пределами наблюдаемой части Вселенной может существовать значительно больший космический объем, навсегда скрытый от нас. При этом профессор астрономии Коннектикутского колледжа Алекс Яннинас подчеркивает, что космический горизонт — это не конкретное место в пространстве, а предел наблюдаемости. Это граница, дальше которой мы не можем ни увидеть объекты, ни получить от них сигналы.

Ученые напоминают: Вселенной около 13,8 миллиарда лет, поэтому мы способны наблюдать лишь те участки космоса, свет от которых успел дойти до Земли за это время. Все, что расположено дальше, остается недоступным для наблюдений — но это не означает, что там «ничего нет».

В числе других аргументов Гиллен ссылается на теории относительности Albert Einstein. Он предполагает, что на границе наблюдаемой Вселенной время может вести себя иначе — вплоть до условной «остановки». Такое состояние, по его мнению, перекликается с религиозным представлением о рае как о сфере вне прошлого, настоящего и будущего. Также он допускает, что за этой границей могут существовать структуры, появившиеся еще до события, известного как Big Bang.

При этом Гиллен не единственный исследователь, который рассуждает о пересечении науки и духовных идей. Некоторые ученые отмечают, что трактовка Большого взрыва как абсолютного начала всего сущего нередко напоминает религиозные концепции сотворения мира, что подогревает дискуссии о границе между физикой и философией.

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