31 марта 2026, вторник, 13:55
Умер главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест»

  • 31.03.2026, 13:30
Эдуард Кокшаров

Ему было 50 лет.

О смерти Эдуарда Кокшарова сообщила пресс-служба клуба «Мешков Брест».

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 51‑м году жизни скоропостижно скончался главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов — Эдуард Кокшаров. Это невосполнимая утрата для всей гандбольной семьи, большой шок для мировой гандбольной общественности», — говорится в соболезновании.

Эдуард Кокшаров родился в 1975 году в российском Краснодаре. Был капитаном сборной России по гандболу, чемпионом мира 1997 года, олимпийским чемпионом 2000 года.

В 2017‑2020 годах был главным тренером сборной России, тренировал македонский «Вардар» и «Ростов-Дон».

С марта 2023 года возглавил клуб «Мешков Брест». В 2023 и 2024 годах привёл клуб к победе в чемпионате Беларуси, а в июне 2023 года вместе с командой выиграл турнир SEHA League.

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин