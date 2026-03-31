Умер главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест»
- 31.03.2026, 13:30
Ему было 50 лет.
О смерти Эдуарда Кокшарова сообщила пресс-служба клуба «Мешков Брест».
«С глубокой скорбью сообщаем, что на 51‑м году жизни скоропостижно скончался главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов — Эдуард Кокшаров. Это невосполнимая утрата для всей гандбольной семьи, большой шок для мировой гандбольной общественности», — говорится в соболезновании.
Эдуард Кокшаров родился в 1975 году в российском Краснодаре. Был капитаном сборной России по гандболу, чемпионом мира 1997 года, олимпийским чемпионом 2000 года.
В 2017‑2020 годах был главным тренером сборной России, тренировал македонский «Вардар» и «Ростов-Дон».
С марта 2023 года возглавил клуб «Мешков Брест». В 2023 и 2024 годах привёл клуб к победе в чемпионате Беларуси, а в июне 2023 года вместе с командой выиграл турнир SEHA League.