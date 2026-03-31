Умер главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест» 31.03.2026, 13:30

Эдуард Кокшаров

Ему было 50 лет.

О смерти Эдуарда Кокшарова сообщила пресс-служба клуба «Мешков Брест».

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 51‑м году жизни скоропостижно скончался главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов — Эдуард Кокшаров. Это невосполнимая утрата для всей гандбольной семьи, большой шок для мировой гандбольной общественности», — говорится в соболезновании.

Эдуард Кокшаров родился в 1975 году в российском Краснодаре. Был капитаном сборной России по гандболу, чемпионом мира 1997 года, олимпийским чемпионом 2000 года.

В 2017‑2020 годах был главным тренером сборной России, тренировал македонский «Вардар» и «Ростов-Дон».

С марта 2023 года возглавил клуб «Мешков Брест». В 2023 и 2024 годах привёл клуб к победе в чемпионате Беларуси, а в июне 2023 года вместе с командой выиграл турнир SEHA League.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com