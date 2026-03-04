закрыть
Белорусы смогут увидеть «поцелуй Венеры»

  • 4.03.2026, 15:25
  • 3,496
Белорусы смогут увидеть «поцелуй Венеры»

Редкое астрономическое явление.

Вечером 7 и 8 марта жители Беларуси смогут увидеть редкое астрономическое явление — в одной области вечернего неба окажутся сразу три планеты: Венера, Сатурн и Нептун, сообщает smartpress.by.

Это явление называют соединением планет или «поцелуем Венеры». В действительности небесные тела не сближаются в космическом пространстве — речь идет лишь об оптическом эффекте. С Земли создается впечатление, что планеты находятся рядом, поскольку они проецируются на один и тот же участок звездного неба.

Редкость такого события связана с разной скоростью движения планет вокруг Солнца. Венера делает полный оборот примерно за 225 суток, Сатурну требуется около 30 лет, а Нептуну — порядка 165 лет. Из-за столь значительной разницы подобные конфигурации складываются не чаще одного-двух раз за десятилетие.

Мартовское соединение астрономы называют «прощальным»: к концу месяца Сатурн и Нептун перейдут на другую сторону Солнца и исчезнут с вечернего небосклона до конца июля.

Лучшее время для наблюдения — сразу после захода Солнца, в западной части горизонта. Самой яркой будет Венера — она будет выглядеть как крупная белая звезда. Сатурн расположится примерно в одном градусе от нее и будет заметно тусклее. Нептун окажется почти рядом с Венерой, однако разглядеть его можно только при помощи бинокля или любительского телескопа.

Ученые подчеркивают, что подобные астрономические явления не оказывают влияния на Землю — это лишь красивое совпадение положений планет, позволяющее наглядно увидеть движение объектов Солнечной системы.

