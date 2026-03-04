закрыть
6 марта 2026, пятница, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске заметили первого скворца

6
  • 4.03.2026, 16:18
  • 2,132
В Минске заметили первого скворца

Согласно приметам, пришла весна.

Жители Минска заметили первого скворца — верного вестника тепла и пробуждения природы. По доброй народной поговорке «Шпак — вясны пасланец» можно с уверенностью сказать: весна в столице вступила в свои права.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин