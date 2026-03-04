В Минске заметили первого скворца 6 4.03.2026, 16:18

2,132

Согласно приметам, пришла весна.

Жители Минска заметили первого скворца — верного вестника тепла и пробуждения природы. По доброй народной поговорке «Шпак — вясны пасланец» можно с уверенностью сказать: весна в столице вступила в свои права.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com