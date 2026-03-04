закрыть
6 марта 2026, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новейший военный корвет Ирана охвачен огнем

7
  • 4.03.2026, 18:47
  • 10,550
Новейший военный корвет Ирана охвачен огнем

Фотофакт.

Иранский военно-морской корвет Shahid Sayyad Shirazi охвачен пламенем вблизи порта Бандар-Аббас после удара США.

Об этом сообщает Clash Report в X.

После атаки на борту возник сильный пожар, над акваторией поднялся густой столб дыма. О возможных пострадавших пока официально не сообщалось.

Судно принадлежит к классу Shahid Soleimani - сравнительно новых иранских ракетных кораблей, предназначенных для операций в Персидском заливе.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин