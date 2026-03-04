Новейший военный корвет Ирана охвачен огнем

Новейший военный корвет Ирана охвачен огнем7
- 4.03.2026, 18:47
- 10,550
Фотофакт.
Иранский военно-морской корвет Shahid Sayyad Shirazi охвачен пламенем вблизи порта Бандар-Аббас после удара США.
Об этом сообщает Clash Report в X.
После атаки на борту возник сильный пожар, над акваторией поднялся густой столб дыма. О возможных пострадавших пока официально не сообщалось.
Судно принадлежит к классу Shahid Soleimani - сравнительно новых иранских ракетных кораблей, предназначенных для операций в Персидском заливе.
Iranian Navy Shahid Soleimani-class corvette, Shahid Sayyad Shirazi, was seen on fire near the port of Bandar Abbas after U.S. strikes. pic.twitter.com/XBTaTnFI70— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026