НАТО может применить 5-ю статью о коллективной обороне против Ирана 5.03.2026, 8:58

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Генсек Альянса заявил о возможности вступления в войну против Ирана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Newsmax, что среди стран альянса существует «широкая поддержка» кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерного и ракетного потенциала Ирана.

Об этом сообщает NEWSMAX.

Поддержка без формального участия

По словам Рютте, НАТО напрямую не задействовано в операции. «НАТО не участвует», — подчеркнул он в программе «The Record With Greta Van Susteren».

При этом добавил: «Но очевидно, что союзники, по сути, в огромных масштабах поддерживают то, что делает президент, а также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, уничтожая этот ядерный потенциал Ирана и, конечно же, ракетный потенциал».

Он отметил, что европейские государства разделяют обеспокоенность действиями Тегерана, включая угрозы и попытки убийств, связанные с иранским режимом.

«Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и его негативном воздействии», — сказал Рютте, упомянув риски для иранской диаспоры и угрозы в адрес Нидерландов.

Гарантии безопасности НАТО

Комментируя ситуацию, генсек заверил, что альянс обеспечивает защиту своей территории.

«В настоящее время, как НАТО, мы обеспечиваем всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО», — заявил он.

В качестве примера он привел инцидент с ракетной угрозой в сторону Турции, которая была нейтрализована системами ПРО альянса.

Рютте также высказался о статье 5 договора НАТО, отметив, что вопрос ее применения намеренно остается неопределенным.

«По уважительным причинам мы всегда будем неоднозначны в отношении того, когда срабатывает статья 5», — сказал он, подчеркнув, что в случае задействования механизма союзники сообщат об этом незамедлительно.

Контакты с партнерами в регионе

Глава альянса добавил, что поддерживает постоянную связь с партнерами на Ближнем Востоке, включая ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт. По его словам, НАТО готово содействовать их безопасности на фоне атак в регионе.

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