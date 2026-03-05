Секретное совещание Путина 12 Юрий Федоренко

5.03.2026, 21:28

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Юрий Федоренко

Чего испугались в Кремле?

Враг стремительно теряет запас экономической прочности. Война истощает российскую экономику быстрее, чем прогнозировали даже скептически настроенные эксперты. Причина не в «черном лебеде» и не во внезапной катастрофе, а в механике медленного, но неумолимого сползания в кризис. Это классическая спираль, замкнутый круг, из которого почти невозможно вырваться без радикальных реформ. А никаких прогрессивных реформ российская власть не способна предложить по определению.

Сейчас много говорят о том, что рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, играет на руку россиянам. Действительно, это немного улучшит ситуацию для кремля на короткой дистанции, но отнюдь не изменит общего направления движения российской экономики — в бездну. Чувствует ли угрозу Кремль? Безусловно.

На днях в Кремле состоялось долгое совещание Путина с ключевыми чиновниками, ответственными за экономику. Результаты совещания никак не комментировались ни в СМИ, ни вообще на публике, поэтому его окрестили «секретным». Однако известно, что ключевая проблематика, которая обсуждалась, — критическое состояние Фонда национального благосостояния (ФНБ), за счет которого руководство РФ годами латало бюджетные дыры.

В 2026 году провернуть этот трюк не удастся. А это значит, что руководство России будет вынуждено либо включить печатный станок на полную мощность и запустить плохо управляемый процесс девальвации рубля, либо же провести секвестр бюджета — урезание расходных статей. Теоретически возможно объединить эти два процесса. На практике это будет означать обесценивание рубля относительно других валют и одновременно уменьшение социальных расходов, зарплат бюджетникам, госзаказов и тому подобное. Дополнительный инструмент — увеличение налогового давления. Это те процессы, которые когда-то происходили на постсоветском пространстве в 90-х.

Логика экономической деградации проста и безжалостна. Чтобы хоть как-то выполнять бюджет, российское правительство вынуждено повышать налоги и «закручивать гайки». Это мы уже наблюдаем: с 1 января 2026 года НДС на болотах подняли с 20% до 22%, ввели новые ставки налога на доходы физических лиц, фактически уничтожается упрощенная система налогообложения для малого бизнеса.

Формально это все делается ради «стабильности», на практике — для финансирования войны и хронического дефицита бюджета. Следствие предсказуемо: налоговое давление разрушает бизнес, соответственно, налоговая база сужается, поступления в бюджет снова падают. Режим будет вынужден снова повышать налоги… Кстати, увеличение налогов также стимулирует инфляционные процессы. Это замкнутый круг, который с каждым оборотом будет сжиматься все сильнее.

Симптоматично, что Росстат в этой ситуации решает изменить методику подсчета инфляции. После рекордного скачка цен — самого высокого с 2022 года — статистическое ведомство объявляет об «обновлении» потребительской корзины. Когда цифры начинают пугать — их пытаются перерисовать. Это тоже признак системного кризиса.

Еще один маркер экономической погоды — долговой рынок. По состоянию на сейчас около 50 российских компаний переживают дефолты или принудительные реструктуризации финансовых активов. Это еще не пик — сами российские эксперты признают, что в 2026 году волна дефолтов с высокой вероятностью вырастет еще на 10−20%. Что делать?

В условиях санкций внешние источники финансирования перекрыты системно. Внутри страны денег все меньше и меньше. Остается два «классических» инструмента бездарного управления, о которых уже было сказано: печатный станок и новые налоги.

Бюджетные дисбалансы накапливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В шестидесяти регионах России зафиксирован дефицит бюджета. За этими сухими словами — невыплаты зарплат, сокращение медицины, деградация социальной сферы.

Эрнест Хемингуэй писал: «Первая панацея для плохо управляемой страны — валютная инфляция, вторая — война…» На болотах прямо сейчас используют оба рецепта. На наших глазах рушится недоимперия зла.

На самом деле — мы ее разрушаем. Потому что экономические провалы противника — это обратная сторона того, что происходит на фронте. Дальнейший сюжет предсказуем: война и экономический кризис были предвестниками гибели почти всех империй. Они рухнули — рухнет и эта.

Да, «крот истории роет медленно». Но он не останавливается. А мы, как можем, ускоряем этот процесс. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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