Ученые развенчали главный миф о мужчинах и женщинах

Ученые развенчали главный миф о мужчинах и женщинах9
- 5.03.2026, 15:31
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Дело не в биологии или гормонах.
Считается, что женщины меньше желают любить из-за гормонов и эволюции. Однако новое исследование канадских ученых полностью опровергает этот миф о сексе и доказывает, что ключевую роль в формировании либидо играет ранний негативный опыт.
Об этом пишет Newsweek.
Новый взгляд
Исследователи из Университета Торонто Миссисога проанализировали данные более 300 научных работ в области психологии и здравоохранения. Они сосредоточились на периоде 17-18 лет, когда молодежь обычно переживает первую любовь и получает первый сексуальный опыт.
По словам экспертов, именно в это время мозг наиболее чувствителен к обучению. Поэтому разница в сексуальном желании между мужчинами и женщинами во взрослом возрасте лучше объясняется не врожденными биологическими факторами, а так называемым разрывом в удовольствии во время первых интимных контактов.
Последствия первого опыта
Ученые подчеркивают, что во время первого секса молодые женщины гораздо чаще сталкиваются с болью, а не с удовольствием и чаще стесняются своего тела. Дополнительным бременем становятся социальные последствия и значительные физические риски, среди которых инфекции, нежелательная беременность и другие осложнения.
Этот комплекс факторов создает «идеальный шторм», из-за которого секс начинает ассоциироваться у женщин с тревогой, дискомфортом и риском, а не с приятными ощущениями. Следовательно, низкое либидо следует рассматривать как результат негативного опыта, а не автоматически лечить как гормональный сбой или медицинскую проблему.
«Наши выводы в целом указывают на вероятность того, что трудности с сексуальным желанием, с которыми сталкиваются до 55 процентов женщин, берут свое начало в их самом раннем и менее справедливом опыте в сексе»,— рассказала автор исследования Диана Пераджин.