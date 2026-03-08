Ученые разгадали феномен ясновидящей бабы Ванги 61 8.03.2026, 17:21

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Все оказалось чрезвычайно просто.

С девяностых на постсоветском пространстве популярны пророчества Бабы Ванги — болгарской ясновидящей, которая якобы предсказала основные мировые события. Однако теперь имя используется для укрепления теории заговора и определенных геополитических тезисов, пишет издание The Guardian.

«Предвидела ли она войну между Израилем и Ираном, вмешательство США, ракетные удары и закрытие воздушного пространства?» — утверждается в одной из публикаций. В более ранней статье обсуждались ее «предсказания на 2026 год», которые якобы включали начало Третьей мировой войны и первый контакт человечества с инопланетянами.

Настоящее имя Бабы Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова. Она родилась в 1911 году на территории тогдашней Османской империи. Говорят, что в подростковом возрасте ее подхватил смерч и выбросил в поле, что привело к постепенной потере зрения. Во время Второй мировой войны люди начали приходить к ней, чтобы узнать, вернутся ли их близкие с фронта. К 1960-м годам она стала привлекать толпы людей в Петриче, городе на юго-западе Болгарии, где она жила с мужем. Позднее к ней начали прибывать посетители из России, Румынии, Греции и других стран.

В последние годы жизни ясновидящей ее последователи создали Фонд Бабы Ванги, который базируется в Болгарии. Его сотрудник Иван Драмов отметил, что изречения Ванги часто были сосредоточены исключительно на жизни тех, кто приходил к ней, а также на их родственниках. «Она советовала людям, к какому врачу пойти, какие действия предпринять, но не более того», — отметил Драмов. «Ванга занималась в основном проблемами здоровья людей, а не грядущими катаклизмами в мире», — добавил он.

Однако теперь «пророчества» Ванги тиражируются в TikTok, YouTube и в ряде изданий от британских таблоидов до государственных СМИ Албании. Например, исследователи, изучившие 36 изданий последней страны за 2024 год, нашли там как минимум дюжину статей (большинство из них со ссылкой на российские СМИ), в которых предсказания Ванги «часто использовались конспирологическими и дезинформационными медиа для усиления определенных нарративов против НАТО и ЕС».

Ничего удивительного в этом нет. Исследователи из Техасского университета в Остине в 2024 году отметили, что болгарка стала «одним из самых примечательных проводников «истины» в российском воображении XX и XXI веков». Ее след в русской культуре был настолько велик, что она вдохновила на создание глагола «ванговать» (предсказывать).

В реальности болгарка вряд ли говорила что-либо существенное о России, считает Виктория Витанова-Кербер, научная сотрудница кафедры глобального христианства Университета Фрибура. Вместо этого многие предсказания, приписываемые Ванге, — от распада Советского Союза до видений славного будущего России — можно проследить до российского писателя Валентина Сидорова, который утверждал, что встречался с Вангой в 1970-х годах.

«Однако записей этих встреч не существует, что позволило Сидорову свободно интерпретировать или, возможно, даже конструировать то, что Ванга говорила или не говорила о России», — сказала Витанова-Кербер. «Некоторые из его сочинений начала 1990-х годов предполагают, что Ванга предсказала будущее первенство России над США — нарратив, который хорошо воспринимается и в сегодняшней России», — добавляет она. В реальности Вангу вообще никто не записывал при жизни, а сама ясновидящая не оставила никаких письменных свидетельств, — говорит Жени Костадинова, болгарский автор, чьи книги о Ванге переведены на несколько языков.

Как отмечает Витанова-Кербер, российские же «эксперты» «преувеличивали, дополняли и переосмысливали информацию до тех пор, пока она не начинала соответствовать доминирующим нарративам современной российской политики идентичности: национальному величию, антизападничеству и сохранению «традиционных ценностей» восточного православия в противовес либеральным ценностям Запада».

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