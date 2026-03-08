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Кремль опубликовал видео с кашляющим и задыхающимся Путиным

48
  • 8.03.2026, 20:11
  • 37,760
Кремль опубликовал видео с кашляющим и задыхающимся Путиным

Российский диктатор не смог поздравить женщин с 8 марта.

Кремль по ошибке выложил черновую запись видеообращения Владимира Путина к женщинам по случаю 8 марта. Российский диктатор на видео начинает кашлять, задыхаться, показывает на горло и просит перезаписать поздравление.

Позже видео удалили со всех официальных площадок и СМИ, но оно осталось в соцсетях.

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