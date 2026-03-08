Кремль опубликовал видео с кашляющим и задыхающимся Путиным

Кремль опубликовал видео с кашляющим и задыхающимся Путиным48
- 8.03.2026, 20:11
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Российский диктатор не смог поздравить женщин с 8 марта.
Кремль по ошибке выложил черновую запись видеообращения Владимира Путина к женщинам по случаю 8 марта. Российский диктатор на видео начинает кашлять, задыхаться, показывает на горло и просит перезаписать поздравление.
Позже видео удалили со всех официальных площадок и СМИ, но оно осталось в соцсетях.
"Першило, чуть не закашлялся— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) March 7, 2026
Может принести попить?"
Кремль по ошибке выложил черновую запись видеообращения Путина к женщинам по случаю 8 марта. Путин начинает кашлять, показывает на горло и просит перезаписать поздравление. pic.twitter.com/ViweFpTEw5