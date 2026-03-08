Foreign Affairs: Что стало с «Хезболлой»? 8.03.2026, 16:33

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Главный союзник Ирана серьезно ослаблен.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла», долгое время считавшаяся главным союзником Ирана на Ближнем Востоке, серьезно ослаблена после серии ударов Израиля, однако по-прежнему остается значимой военной силой. Несмотря на потери, движение продолжает запускать ракеты и беспилотники по израильским целям, заявляя, что действует в ответ на атаки на Иран и убийства его высокопоставленных представителей, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Авиация Израиля наносит удары по позициям группировки в Ливане, ликвидированы несколько командиров, а на юг страны направлены дополнительные наземные силы. Жителям десятков приграничных деревень было рекомендовано эвакуироваться.

По оценкам аналитиков, конфликт с «Хезболлой» все еще сложная задача для Израиля. Группировка глубоко укоренилась в политической и социальной системе Ливана и продолжает адаптироваться к потерям, назначая новых командиров и децентрализуя военные операции.

Однако положение организации заметно ухудшилось. После масштабной эскалации в 2024 году Израиль ликвидировал ее лидера Хасана Насралла, а также уничтожил значительную часть ракетного арсенала. По данным нового лидера движения Наима Касема, в боях пострадали около 18 тысяч бойцов, включая пять тысяч погибших.

Дополнительным ударом стало падение режима Башара Асада в Сирии, который долгие годы обеспечивал логистическую поддержку группировке. Экономические проблемы и санкции также ограничивают помощь со стороны Иран, ранее финансировавшего движение примерно на 700 миллионов долларов ежегодно.

Внутри Ливана позиции «Хезболлы» также подвергаются давлению. Ливанские вооруженные силы начали размещаться на юге страны и частично вытеснять боевиков из приграничных районов, а власти усилили контроль над финансовыми структурами, связанными с движением.

Тем не менее организация все еще располагает десятками тысяч бойцов и значительным ракетным арсеналом. Эксперты считают, что окончательное ослабление группировки возможно лишь при длительном давлении, укреплении государственных институтов Ливана и дипломатических усилиях со стороны США и их союзников.

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