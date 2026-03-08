Макрон провел разговор с президентом Ирана 8.03.2026, 22:37

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Президент Франции призвал Тегеран гарантировать свободу судоходства через Ормузский пролив.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, действия Ирана.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

«Я провел беседу с президентом Ирана... Подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона... Также (Иран - ред.) должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактические закрытие Ормузского пролива», - написал Макрон.

Также он добавил, что «наконец», вновь выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всего спектра дестабилизирующей деятельности в регионе, которые являются причиной нынешнего кризиса.

«Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи», - резюмировал президент Франции.

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