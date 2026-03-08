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Макрон провел разговор с президентом Ирана

  • 8.03.2026, 22:37
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Макрон провел разговор с президентом Ирана

Президент Франции призвал Тегеран гарантировать свободу судоходства через Ормузский пролив.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, действия Ирана.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

«Я провел беседу с президентом Ирана... Подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона... Также (Иран - ред.) должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактические закрытие Ормузского пролива», - написал Макрон.

Также он добавил, что «наконец», вновь выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всего спектра дестабилизирующей деятельности в регионе, которые являются причиной нынешнего кризиса.

«Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи», - резюмировал президент Франции.

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