Трамп не исключил отправки военных в Иран для наземной операции
- 9.03.2026, 3:00
- 1,392
Американские военные могут захватить иранские запасы обогащенного урана.
Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом ABC не исключил, что американские военные могут захватить иранские запасы обогащенного урана. Он используется и для производства атомного топлива, и для создания ядерного оружия.
«Возможно все», — заявил Трамп. По его словам, он хочет убедиться, что властям США не придется «возвращаться к прежним правилам каждые 10 лет» — «это то, чего не должно быть без такого президента как он».