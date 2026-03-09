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Трамп не исключил отправки военных в Иран для наземной операции

  • 9.03.2026, 3:00
  • 1,392
Трамп не исключил отправки военных в Иран для наземной операции

Американские военные могут захватить иранские запасы обогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом ABC не исключил, что американские военные могут захватить иранские запасы обогащенного урана. Он используется и для производства атомного топлива, и для создания ядерного оружия.

«Возможно все», — заявил Трамп. По его словам, он хочет убедиться, что властям США не придется «возвращаться к прежним правилам каждые 10 лет» — «это то, чего не должно быть без такого президента как он».

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