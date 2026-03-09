США готовят секретную миссию спецназа в Иране 9.03.2026, 8:34

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Есть несколько вариантов.

Власти США и Израиля обсуждали возможность отправки подразделений спецназа в Иран «на более позднем этапе войны» для «захвата запасов высокообогащенного урана» и другого ядерного топлива. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило издание Axios со ссылкой на четыре источника. При этом, как отмечается, пока неясно, будет ли такая миссия американской, израильской или совместной.

«Вероятно, это произойдет только после того, как обе страны убедятся, что иранские военные больше не могут представлять серьезную угрозу для участвующих сил», — говорится в публикации.

Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант привлечения спецназа для захвата иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщили Axios представители администрации США на условиях анонимности. На острове расположен стратегически важный нефтяной терминал, через который Иран осуществляет около 90% своего экспорта нефти.

Как напоминает Axios, 3 марта на брифинге в Конгрессе госсекретарю США Марко Рубио задали вопрос о том, возможно ли захватить иранские ядерные материалы.

«Кому-то нужно будет пойти и достать его», — ответил тогда глава Госдепартамента, не уточнив, кто именно может выполнить такую миссию.

В свою очередь представитель Министерства обороны Израиля заявил, что администрация США серьезно рассматривает возможность «отправки подразделений специального назначения в Иран для выполнения конкретных задач».

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