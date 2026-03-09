Трамп: Россия была бы сломлена 19 9.03.2026, 13:36

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Дональд Трамп

Президент США прокомментировал информацию о поддержке Ирана Москвой.

Президент США Дональд Трамп не имеет сведений о передаче Россией разведданных Ирану для нанесения ударов по американским военным объектам. Об этом он рассказал журналистам по пути во Флориду после церемонии репатриации тел шестерых американских военнослужащих, которые были убиты в результате иранского удара по Кувейту, пишет RTVI.

Дональд Трамп заявил, что даже если сотрудничество военных разведок Ирана и России имеет место, то «у них не очень хорошо получается».

«У меня нет такой информации (о передаче Москвой сведений Ирану для воздушных ударов на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Если это так, то у них не очень хорошо получается, у Ирана дела идут плохо», — заявил Трамп.

Президент США также предоставил возможность высказаться своему спецпосланнику и переговорщику с Москвой Стиву Уиткоффу. Тот заявил, что «твердо потребовал» от Москвы не оказывать поддержку Тегерану. Уиткофф не уточнил, по каким каналам и на каком уровне было передано это сообщение.

«Я надеюсь, они этим не занимаются», — заявил Уиткофф.

Трамп после этого добавил, что в случае передачи такой информации Россией можно говорить, что страна выступает в иранском конфликте против США, но не уточнил, какими могут быть последствия.

«Они могут отправлять сколько угодно информации, однако люди, которым они ее направляют, сломлены. Россия тоже была бы сломлена, любой на этом месте был бы сломлен», — заявил Трамп о ходе американской операции.

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