11 марта 2026, среда, 9:38
Ученые раскрыли главный секрет кошек

2
  • 9.03.2026, 9:30
  • 2,600
Уникальность этих животных — в очень гибком позвоночнике.

Ученые из Университета Ямагути объяснили, почему кошки способны почти всегда приземляться на лапы при падении. Ключевую роль в этом играет высокая гибкость грудного отдела позвоночника, позволяющая животным быстро разворачивать тело в воздухе. Об этом сообщает издание New Scientist.

Исследователи сравнили подвижность грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек. Анализ показал, что грудной отдел значительно более гибкий: верхняя часть спины способна вращаться примерно в три раза лучше, чем поясница.

По словам ученых, именно эта особенность позволяет кошкам выполнять характерное движение в полете. Сначала животное разворачивает переднюю часть тела с помощью передних лап, а затем поворачивает заднюю часть корпуса, выравниваясь перед приземлением.

Чтобы изучить этот механизм, биологи провели эксперименты с высокоскоростной съемкой падения кошек с высоты около одного метра. Кадры подтвердили эффективность тактики «поджать и повернуть», при которой животное поочередно разворачивает переднюю и заднюю части тела.

Кроме того, исследование выявило неожиданную особенность: кошки чаще закручиваются в воздухе вправо. Ученые предполагают, что такая асимметрия может быть связана с расположением внутренних органов, однако этот механизм еще предстоит изучить.

