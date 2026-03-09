The Telegraph: Путин дрожит от страха

The Telegraph: Путин дрожит от страха6
9.03.2026
Война против Ирана посылает важный сигнал Кремлю.
Каким бы ни был исход нынешней спецоперации США в Иране, она уже принесла стратегический эффект — режим в стране обезглавлен. Психологические последствия этого события будут ощущаться по всему миру, в том числе для российского диктатора Владимира Путина, пишет обозреватель The Telegraph, бывший офицер регулярной армии Великобритании Хэмиш де Бретон-Гордон.
По его словам, война в Иране продемонстрировала очевидное преимущество американской и союзной авиации над российскими системами. Поставленные Россией батареи С-300, развернутые Ираном, теперь превратились в искореженные обломки.
Защита Москвы сильнее, поскольку в арсенале есть не только С-400, но и усовершенствованные системы С-500. Однако у российских вооруженных сил есть критические слабости, в частности дефицит радиолокационных самолетов А-50, жизненно важных для обнаружения низколетящих угроз, таких как беспилотники и крылатые ракеты.
«Что касается хваленых С-500, то еще один момент, который проявился на протяжении всей войны на Украине, — это преувеличенный характер заявлений России о наличии передового вооружения», — отмечает эксперт.
Он добавляет: «Возможно, в мышлении Вашингтона есть определенная последовательность: Венесуэла, затем Иран и, в конечном итоге, Кремль… Психологический эффект от продемонстрированной силы часто оказывается сильнее самой силы».