Мы вошли в новую эпоху 30 Андрей Зубов

9.03.2026, 23:56

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Андрей Зубов

Не стоит удивляться.

Почему простые решения стали нормой политической жизни — решения жестокие, грубые, хамские, с непросчитанными последствиями.

«Мы не утописты. — Писал Ленин в октябре 1917 года. — Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Советская пропаганда, начиная с Льва Троцкого, переиначила эти, разумные в изначальной констатации, но отчаянно-демагогические в выводе слова Ленина в шарж: «каждая кухарка должна научиться управлять государством».

Как же она научится и чему она, эта несчастная кухарка научится от «сознательных рабочих и солдат»? — Понятно, чему. Науки управления государством в ее новом знании не будет ни на йоту.

Наука управления государством столь же сложна и ответственна, как наука хирурга-кардиолога или физика-ядерщика. Жизнь многих людей, их благополучие зависят от правителя. Науке управления надо учиться многие годы. Изучать опыт прошлого, исторические прецеденты, изучать историю права, культуру человечества, богословие, экономику, финансы, военное дело, основы технологии. И, конечно, психологию, теорию массового сознания. Если всех этих знаний не будет, правитель, случайно выбившийся наверх, станет принимать решения, основанные на обыденном житейском опыте. Это будут, так называемые, простые решения, поскольку об иных такой правитель и не слыхивал. Эти «простые решения», совершенно наверняка будут иметь катастрофические последствия для его страны и тех стран, которые с его страной связаны. Ведь такой правитель даже не сможет разобраться в рекомендациях советников, если они будут сколь-нибудь сложные.

Еще совсем недавно ведущий слой готовился в лучших частных школах и университетах. Учащимся, кроме всех необходимых знаний прививалась высокая ответственность за свою страну и ее народ. Монархов тому же учили призванные лучшие учителя. Стоит ли удивляться воззрениям Александра Первого, если его учителем был великий Цезарь Лагарп, сопрезидент Швейцарской республики. Царскосельский Лицей и училище Правоведения готовили бюрократию Российской Империи, Итон, Оксфорд — Британской, Гарвард — Соединенных Штатов.

ХХ век — это время всецелого народовластия. Никаких цензов для граждан не осталось и это, сразу скажу, прекрасное достижение. Но простые люди, идя на избирательный участок, читали газеты, в которых писали культурные деятели ведущего слоя, слушали радио и телевизор, где к ним обращалась культурная элита страны. Политическое просвещение шло сверху вниз и это позволяло выдающимся людям управлять западными демократиями. Вспомним Вудро Вильсона, Уинстона Черчилля, Пуанкаре, Томаша Масарика, а в России — Столыпина, Коковцова, Милюкова.

Однако ХХ век принес и массовый политический популизм, первые проявления которого были уже в революциях века XIX-го. И все же популисты подделывались под просвещенных и мудрых людей, не страдая от избытка образования и навыков государственного управления. Люди почти необразованные или образованные лишь немного и односторонне, как Гитлер, Ленин, Сталин, Муссолини, Хрущев, Брежнев, Мао утвердились как тираны и навязывали обществам себя в образах великих мудрецов, а при том творили величайшие глупости и катастрофические гнусности от полного неумения управлять достойно, хорошо и во благо людям. Этих «кухарок», должно быть, не научили «сознательные рабочие и солдаты».

А ныне, вместе с Интернетом пришла новая беда. Информация и просвещение больше не распространяются сверху вниз, от культурной элиты к народу, занятому важнейшим, но простым и не требующим интеллектуальной рефлексии трудом фермера, рабочего, программиста, банковского клерка, социального работника. Простой народ газет больше не читает, да их и нет почти, а общается в мировой паутине на горизонтальном уровне друг с другом. Простые и малообразованные с такими же простыми и малообразованными. Малообразованные общаясь с малообразованными теперь уверены, что они и есть те, кто могут судить о всех тонкостях политики и обсуждать их на уровне хлестких оскорблений и многочисленных теорий заговора. Другого знания они не знают, знать не желают и уверены, что его и нет, а есть ученая заумь, занудная, не интересная и не нужная. Они «яйцеголовых интеллектуалов» отправили в университетские гетто и учиться у них ничему не хотят. Простые решения стали нормой политической жизни — решения жестокие, грубые, хамские, с непросчитанными последствиями.

И, пользуясь всеобщей демократией, перестав даже читать тексты, тем более — книги, ограничившись клипами, это подавляющее большинство избирает не авторитетных профессионалов политики, а таких же как они сами простых, но активных и шумных обитателей сети Х, приглянувшихся неученому большинству тем, что в этих своих избранниках они увидели не настоящих знатоков, и даже не раздутых лживой пропагандой «гениев всех времен и народов! — такие теперь не в чести, а увидели самих себя — тех самых кухарок, и «сознательных» рабочих и солдат из Ленинского памфлета.

Вы удивляетесь, дорогие друзья, что все больше стран, еще недавно демократических и респектабельных, теперь игнорируют полностью международное право, законы войны, правила гражданских отношений, собственные конституции, а заодно и сложившийся порядок институциональных отношений? — Не удивляйтесь. Политиков, которые ныне ими управляют, ничему такому и близко не учили. Как дикари, они руководствуются интуицией и бытовым здравым смыслом. Посмотрел бы я, как такие политики нового поколения, да и их избиратели, отнеслись бы к хирургу, который пришел делать сложную операцию их близким без диплома, образования, с одними навыками хилера.

А вот политикой мы позволяем таким «хилерам» заниматься и городить такое, от чего волосы встают порой дыбом. Но — уже поздно.

Так что не удивляйтесь происходящему, дорогие друзья, мы вошли в новую, принципиально новую эпоху, когда убежденные «мудростью» Интернет-общения, кухарки, обученные «сознательными рабочими и солдатами» без всяких Оксфордов, Сандхерстов и Sciences Po, управляют человечеством.

Вам страшно? Мне тоже.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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