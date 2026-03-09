В Минске продают орехи по 250 рублей за кило

В Минске продают орехи по 250 рублей за кило1
- 9.03.2026, 21:40
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Что за деликатес?
В одном из магазинов Минска найдены необычные орехи. Их продают по 19,99 за упаковку в 80 г, или в пересчете 249,87 за кг.
По такой цене можно купить миндаль жареный с солью и медом, передает «Точка».
Что интересно, в составе, кроме основных ингредиентов, также есть сахар, масло арахисовое и картофельный крахмал.
Эти орешки весьма калорийные – 634 ккал в 100 г. К слову, миндаль выращен в Испании, а конечный производитель – Германия.
Отметим, что в среднем обычный миндаль стоит 45–65 за кг.