Кабаны устроили переполох на трассе в Гродненской области 16 22.04.2026, 18:26

Кто кого преследовал – непонятно.

Необычную картину 21 апреля заметила пользовательница Threads ollikus, которая опубликовала видео в соцсети.

На кадрах видно, как десятки кабанов носятся по полю. Затем они выскочили на проезжую часть трассы, а потом скрылись в лесу.

Особое умиление комментаторов вызвал маленький поросенок, который отстал от родителей, но потом также убежал в заросли на обочине.

