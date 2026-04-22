24 апреля 2026, пятница, 22:47
Кабаны устроили переполох на трассе в Гродненской области

  • 22.04.2026, 18:26
Кто кого преследовал – непонятно.

Необычную картину 21 апреля заметила пользовательница Threads ollikus, которая опубликовала видео в соцсети.

На кадрах видно, как десятки кабанов носятся по полю. Затем они выскочили на проезжую часть трассы, а потом скрылись в лесу.

Особое умиление комментаторов вызвал маленький поросенок, который отстал от родителей, но потом также убежал в заросли на обочине.

