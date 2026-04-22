Кабаны устроили переполох на трассе в Гродненской области

Кабаны устроили переполох на трассе в Гродненской области16
- 22.04.2026, 18:26
Кто кого преследовал – непонятно.
Необычную картину 21 апреля заметила пользовательница Threads ollikus, которая опубликовала видео в соцсети.
На кадрах видно, как десятки кабанов носятся по полю. Затем они выскочили на проезжую часть трассы, а потом скрылись в лесу.
Особое умиление комментаторов вызвал маленький поросенок, который отстал от родителей, но потом также убежал в заросли на обочине.
