Сколько стоит снять жилье в разных городах Польши?

Белорусам на заметку.

С начала года цены на съемное жилье в воеводских центрах Польши снижались примерно на 1% в месяц. Еще в январе 2026 года средняя стоимость аренды составляла 3,6 тыс. злотых, а в марте снизилась до 3,5 тыс. злотых. Об этом свидетельствуют данные сервиса Otodom, отмечает Most.

Такая динамика связана с ростом предложения. В мае в Польше водятся изменения, касающиеся краткосрочной аренды, и часть недвижимости хозяева переводят под долгосрочный съем.

Но в зависимости от региона ситуация разнится. Варшава остается самым дорогим городом Польши. В среднем аренда здесь стоит 4,8 тыс. злотых в месяц. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставка упала на 2%.

В Гданьской агломерации и Кракове, где средние цены превышают 3,1 тыс. злотых, ценник снизился на 0,6% и 5,1%, соответственно.

А вот в Ольштыне съемное жилье подорожало за год на 9%. Среди городов, где аренда дорожает быстрее всего, — Ополе (+5,1%), Щецин (+4,6%) и Лодзь (+4%).

Фактором, который в будущем может оказать давление на ставки, остается ситуация в Иране. При росте цен на энергоносители будет дорожать обслуживание жилья, что приведет к тому, что бюджет съемщика на аренду будет снижаться.

