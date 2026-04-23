После такого маневра белорус остался без «прав» и со штрафом

23.04.2026, 10:34
Видеофакт.
В Витебске на улице Ленина 47-летний водитель Volkswagen обогнал другой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Нарушение было выявлено с помощью системы мониторинга общественной безопасности.
Водителя привлекли к ответственности: ему назначили штраф в размере 2 базовых величин и лишили прав на полгода.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД обгон запрещается на пешеходных переходах, велосипедных переездах и ближе 50 метров от них в обе стороны.
