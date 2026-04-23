В налоговой рассказали, что изменится для самозанятых 7 23.04.2026, 11:23

Уже с июля заработают новые правила.

В Беларуси около 250 тыс. человек платят налог на профдоход. С 1 июля 2026 года для них заработают новые правила. В МНС рассказали об основных из них.

Так, с начала июля вводится ежемесячный минимальный размер НПД. Он составит 45 рублей. Самозанятым нужно будет уплачивать его даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались. О том, что в Беларуси планируют установить минимальный порог для плательщиков НПД, мы рассказывали в начале ноября 2025 года.

В ведомстве отметили, что для получающих пенсию минимальный налог с учетом льготы по страховым взносам в ФСЗН составит 18 рублей.

Кроме этого, с 1 июля налоговый орган сможет прекратить применение НПД к плательщику, если он три раза подряд не платил этот налог. При этом вернуться к уплате налога на профдоход он сможет только через шесть месяцев после исключения из реестра. О том, что в стране планируют ввести такие меры, мы писали 24 ноября 2025 года.

Еще один момент, на который обратили внимание в ведомстве, — повышенная ставка налога для тех, кто несвоевременно формирует чеки.

Так, с 1 января 2026 года, даже если плательщик НПД получает плату за свои услуги наличными, он должен сформировать чек в момент получения услуги потребителем. Если же оплата проходит в безналичной форме, чек нужно сформировать не позднее седьмого числа следующего месяца. Если этого не сделать, самозанятому придется заплатить налог по повышенной ставке 20% при общей ставке НПД 10%.

