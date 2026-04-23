Нефть уверенно растет выше $102 1 23.04.2026, 11:30

Продвижения к мирным переговорам на Ближнем Востоке не видно.

Цены на нефть продолжили рост в четверг: нового раунда мирных переговоров между Ираном и США так и не видно на горизонте, и несмотря ‌на продление перемирия президентом США Дональдом Трампом, военные корабли обоих сторон по-прежнему блокируют движение торговых потоков через Ормузский пролив, пишет The Moscow Times.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня выросли на 0,69% до $102,64 за баррель. В среду бенчмарк впервые более чем за две недели закрылся выше отметки $100 за ‌баррель. Североамериканская смесь WTI подорожала на ‌0,76% до $93,67 за баррель. Официальные данные о резком снижении запасов бензина и дистиллятов в США накануне толкнули котировки нефти вверх более чем на $3 за баррель.

«Трейдеры ‌пересматривают свои ожидания в связи с отсутствием признаков урегулирования в Персидском заливе», - написали аналитики ING.

«Кроме того, захват Ираном двух судов, пытавшихся пройти через ‌Ормузский пролив, свидетельствует о том, что перебои с поставками, по всей видимости, продолжатся». Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в среду два контейнеровоза.

Спикер парламента, возглавляющий ‌делегацию Ирана на переговорах - Мохаммад Багер Галибаф - сказал, что полное прекращение огня имеет смысл только в случае снятия американской морской блокады.

По данным источников, в среду американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в водах вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из США подскочил на 137.000 баррелей в сутки до рекордных 12,88 миллиона баррелей в сутки, показала статистика - это говорит о том, что импортеры нефти во всем мире обращаются к американскому сырью, поскольку не могут получить ‌ближневосточные грузы. Запасы нефти в США USOILC=ECI вопреки ожиданиями выросли на 1,93 миллиона ‌баррелей до 465,73 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля, сообщило Управление энергетической информации в среду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com