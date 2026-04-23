Ввели еще одно валютное ограничение для белорусов 3 23.04.2026, 16:12

Оно заработало с сегодняшнего дня.

В Беларуси с 23 апреля ввели новые ограничения для населения. Среди прочего власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.

Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно новшество — ввели ограничение по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

Индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, теперь нельзя выдавать кредиты физлицам. Исключение сделали для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

