Ввели еще одно валютное ограничение для белорусов

Ввели еще одно валютное ограничение для белорусов3
- 23.04.2026, 16:12
- 14,298
Оно заработало с сегодняшнего дня.
В Беларуси с 23 апреля ввели новые ограничения для населения. Среди прочего власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.
Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно новшество — ввели ограничение по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).
Индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, теперь нельзя выдавать кредиты физлицам. Исключение сделали для займов, которые наниматели выдают своим работникам.