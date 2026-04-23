23 апреля 2026, четверг, 23:04
В белорусских полях заметили пыльные бури

  23.04.2026, 12:41
В белорусских полях заметили пыльные бури

Видеофакт.

В полях Пуховичского и Лунинецкого районов отмечаются пыльные бури, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

В Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по восточной половине небольшие кратковременные осадки (дождь, местами с мокрым снегом). Ветер северо-западный, северный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +6°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер северо-западный, северный сильный порывистый. Температура воздуха утром +5.. +8°С, днем +8..+10°С, вечером ++4.. +7°С.

