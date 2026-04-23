В белорусских полях заметили пыльные бури 2 23.04.2026, 12:41

1,636

Видеофакт.

В полях Пуховичского и Лунинецкого районов отмечаются пыльные бури, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

В Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по восточной половине небольшие кратковременные осадки (дождь, местами с мокрым снегом). Ветер северо-западный, северный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +6°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер северо-западный, северный сильный порывистый. Температура воздуха утром +5.. +8°С, днем +8..+10°С, вечером ++4.. +7°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com